Sci alpino, chi sono i tracciatori della combinata olimpica? Vecchia gloria per la discesa, un francese per lo slalom (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le gare di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono entrate nel vivo: domani per gli uomini ci sarà da affrontare la combinata alpina. discesa libera alle 03.30, slalom speciale alle 07.15: 27 gli atleti al via, per l’Italia ci sarà soltanto Christof Innehofer. Per quanto riguarda la discesa libera, il disegno sarà affidato ad una Vecchia gloria dello sci alpino, il 54enne austriaco Johannes Trinkl, campione del mondo nel 2001 e vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Nagano nel 1998 nella discesa libera. Per lo slalom speciale, invece, il tracciatore, esperto della pista e riferimento per gli atleti, sarà il 40enne francese Fabien ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le gare di sciai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022entrate nel vivo: domani per gli uomini ci sarà da affrontare laalpina.libera alle 03.30,speciale alle 07.15: 27 gli atleti al via, per l’Italia ci sarà soltanto Christof Innehofer. Per quanto riguarda lalibera, il disegno sarà affidato ad unadello sci, il 54enne austriaco Johannes Trinkl, campione del mondo nel 2001 e vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Nagano nel 1998 nellalibera. Per lospeciale, invece, il tracciatore, espertopista e riferimento per gli atleti, sarà il 40enneFabien ...

