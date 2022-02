Sanremo 2023, Amadeus fa poker? Fiorello dice sì (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”. Lo ha detto Fiorello a ‘Porta a porta’, annunciando a modo suo la prossima conduzione del Festival di Sanremo 2023 da parte di Amadeus. “Se ci sarà – ha risposto il conduttore – ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione”. Dopo la chiusura di Sanremo 2022, i meriti di Amadeus sono stati ampiamente evidenziati dai vertici Rai. “Amadeus non lo voglio ringraziare, vorrei fargli un peana, perché veramente ha condotto in maniera magistrale sia la parte artistica che di conduzione”, ha detto l’ad Rai, Carlo Fuortes, nella conferenza stampa finale del Festival. “C’è un amico che mi suggerisce: si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui aha preso casa, ha già fatto il rogito”. Lo ha dettoa ‘Porta a porta’, annunciando a modo suo la prossima conduzione del Festival dida parte di. “Se ci sarà – ha risposto il conduttore – ci sarà soltanto se anchesalirà sul palco anche nella prossima edizione”. Dopo la chiusura di2022, i meriti disono stati ampiamente evidenziati dai vertici Rai. “non lo voglio ringraziare, vorrei fargli un peana, perché veramente ha condotto in maniera magistrale sia la parte artistica che di conduzione”, ha detto l’ad Rai, Carlo Fuortes, nella conferenza stampa finale del Festival. “C’è un amico che mi suggerisce: si ...

