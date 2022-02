Samsung presenta gli smartphone Galaxy S22 e il tablet Galaxy Tab S8

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’azienda coreana ha ufficializzato i nuovi top di gamma per il 2022, incluso un modello Ultra, compatibile con S-Pen, che è di fatto unNote. In arrivo anche tre nuoviTab S8

... si nota una piega "verticale", che riporta alla mente la serieGalaxy Z Flip . L'aspetto ... Infatti, quest'ultimo dispositivo, che non è però un pieghevole,un pannello che ricorda ...Come di consuetudine ad inizio annoil suo nuovo smartphone top di gamma della serie Galaxy S. Quest'anno tocca al Galaxy S22 Ultra con una grossa novità: rappresenta pure la Gamma ...Samsung ha ufficialmente presentato con un evento online la nuova generazione di Galaxy S, in tre modelli: S22, S22+ e S22 Ultra. Il display di S22 è da 6.1 pollici, mentre quello di S22+ è da 6.6. Si ...Galaxy Tab S8 Ultra viene venduto in colorazione Graphite, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre colorazioni: Graphite, Silver e Pink Gold. Prezzi. Galaxy Galaxy Tab S8 arriva con prezzi a par ...