Premi Oscar 2022 | da “Il potere del cane” a “Luca” Tutte le candidature da mettere in Luce

A guidare la corsa agli Oscar 2022, con il maggior numero di candidature, è il western di Jane Campion, Il potere del cane (The Power oh the dog) che ne ha ben 12, incluse quella per miglior film e migliore regia. L'annuncio delle candidature per i film che si giocheranno il più prestigioso Premio del cinema è stato dato martedì 8 febbraio, mentre la serata finale della 94ª edizione si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 27 marzo 2022. A seguire la pellicola di Campion, tra quelle con più nomination, ci sono il film di fantascienza Dune di Denis Villeneuve (10), il dramma irlandese di Kenneth Branagh Belfast e l'adattamento di Steven Spielberg di West Side Story con sette candidature ciascuno, e il film biografico sportivo di ...

