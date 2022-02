Patuanelli “Pnrr grande occasione | stiamo rispettando tempi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè unaper la crescita del nostro Paese, abbiamo cercato di lavorare implementando poche misure ma profonde che vadano a risolvere i problemi su cui insil’attuazione del Piano e i. Le misure delnon sono l’unico strumento a disposizione per l’agroalimentare, ci sono le misure della nuova Pac e ulteriori iniziative grazie all’ingente disponibilità di risorse nazionali previste in legge di bilancio. Nei fatti l’agroalimentare torna fulcro dell’azione di governo, è un settore che riveste nuovamente un ruolo di centralità”. Lo ha detto il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, in audizione presso le Commissioni riunite ...

Stefano Patuanelli, in audizione presso le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato, sullo stato di attuazione del Pnrr. "Per quanto riguarda la Pac ci sono risorse per oltre 50 miliardi di euro".