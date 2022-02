Omicidio Rega | le chat fra carabinieri augurano agli imputati ' una fine alla Cucchi'

Advertising

... uno dei due ventenni americani imputato insieme a Finnegan Lee Elder nel processo per l'del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello, ucciso a coltellate nella notte del 26 ...Manganaro è accusato di aver sottoposto Natale Hjorth , l'assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello, a una misura di rigore non prevista dalla legge: l'imputato, che insieme all'amico ..."Squagliateli nell'acido", "fategli fare la fine di Cucchi": sono frasi contenute in alcune chat tra carabinieri dopo l'arresto di Gabriele Natale Hjorth, accusato assieme a Finnegan Lee Elder ...«Squagliateli nell'acido», «fategli fare la fine di Cucchi». Le frasi choc sono contenute in alcune chat intercorse tra i carabinieri e depositate nel processo a carico ...