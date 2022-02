Olimpiadi Invernali, Michela Moioli punta a confermare il titolo nello snowboard cross (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quattro anni di duro lavoro per poter entrare definitivamente nella storia dei Giochi Olimpici. È questo il percorso di Michela Moioli che, nella stamattina, mercoledì 9 febbraio, farà il proprio debutto a Pechino 2022 candidandosi a conquistare l’oro nello snowboard cross. Dopo aver svolto nel migliore dei modi il ruolo di portabandiera nel corso della cerimonia d’apertura, la 26enne di Alzano Lombardo ha spostato immediatamente la propria attenzione sulla prova individuale che la vedrà difendere il titolo aggiudicatosi a Pyoengchang 2018. A segno per due volte nel corso dell’attuale stagione, Moioli si è aggiudicata l’ultima prova di Coppa del Mondo andata a scena a Cortina d’Ampezzo dimostrandosi particolarmente in palla in vista dell’appuntamento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quattro anni di duro lavoro per poter entrare definitivamente nella storia dei Giochi Olimpici. È questo il percorso diche, nella stamattina, mercoledì 9 febbraio, farà il proprio debutto a Pechino 2022 candidandosi a conquistare l’oro. Dopo aver svolto nel migliore dei modi il ruolo di portabandiera nel corso della cerimonia d’apertura, la 26enne di Alzano Lombardo ha spostato immediatamente la propria attenzione sulla prova individuale che la vedrà difendere ilaggiudicatosi a Pyoengchang 2018. A segno per due volte nel corso dell’attuale stagione,si è aggiudicata l’ultima prova di Coppa del Mondo andata a scena a Cortina d’Ampezzo dimostrandosi particolarmente in palla in vista dell’apmento ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - abby2bee1 : RT @Eurosport_IT: ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!! Battu… - SilviaGiomi : RT @giubileif: Questa è la pista di sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino, non è un fake. Vedete, noi in Europa possiamo approv… -