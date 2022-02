Niente mascherine e pass da aprile 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“. L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“. L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività ...

GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - Giorgiolaporta : Questa è la normalità: la piazza di #Bruxelles di fronte al #ParlamentoEuropeo piena di giovani che ballano, cantan… - ilpost : Notate niente di strano nelle mascherine di questa foto di Salvini? - Democracyburned : @dilul68 Secondo me tireranno il coniglio dal cilindro, niente mascherine in zona rossa ma solo per i vaccinati, il… - CazzeggiareE : RT @risfiorire: Dal 31 marzo niente più obbligo di mascherine al chiuso a me questa cosa fa già venire un’ansia allucinante -