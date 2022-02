MotoGP: anche Pol Espargaro è consistente, Honda è sulla retta via? - News (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per anni abbiamo assistito al dominio di Marc Marquez con Honda, che si è interrotto con il suo infortunio alla spalla destra nel 2020. Così si è anche fermato il momento d'oro della Casa alata , che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per anni abbiamo assistito al dominio di Marc Marquez con, che si è interrotto con il suo infortunio alla spalla destra nel 2020. Così si èfermato il momento d'oro della Casa alata , che ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? L’uomo più veloce della Malesia ?? Bastianini è anche da medaglia d’oro nei tuffi ?? Voto della Ducati: 10 ??… - zazoomblog : MotoGP: anche Pol Espargaro è consistente Honda è sulla retta via? - News - #MotoGP: #anche #Espargaro - seguacidellamgp : ?? E dopo la presentazione di #RepsolHondaTeam, non si è fatta attendere quella di #LCRHonda. ? La squadra di Lucio… - andreastoolbox : MotoGP, Martin sfida Bastianini: 'Anche io mi tuffo in piscina come lui'. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : MotoGP, Martin sfida Bastianini: 'Anche io mi tuffo in piscina come lui'. VIDEO: Martin e Bastianini condividono il… -