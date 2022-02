Mobbing su un dipendente malato oncologico, condannato il Comune di Napoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Tribunale di Napoli ha condannato l’amministrazione comunale della città partenopea al risarcimento del danno da straining, una particolare forma di Mobbing, per avere, in un lungo periodo di tempo, adottato una condotta mobbizzante nei confronti di un dipendente, malato oncologico, che ha dovuto subire soprusi e prevaricazioni, al di là di ogni ragionevole rapporto di subordinazione. Il giudice ha accolto il ricorso dell’avvocato Antonio Chicoli e l’istruttoria ha accertato anche il danno biologico patito dal dipendente comunale, condannando il Comune di Napoli a pagare l’importo di oltre 50mila euro”. A darne notizia è l’avvocato Antonio Chicoli, responsabile dello sportello anti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Tribunale dihal’amministrazione comunale della città partenopea al risarcimento del danno da straining, una particolare forma di, per avere, in un lungo periodo di tempo, adottato una condotta mobbizzante nei confronti di un, che ha dovuto subire soprusi e prevaricazioni, al di là di ogni ragionevole rapporto di subordinazione. Il giudice ha accolto il ricorso dell’avvocato Antonio Chicoli e l’istruttoria ha accertato anche il danno biologico patito dalcomunale, condannando ildia pagare l’importo di oltre 50mila euro”. A darne notizia è l’avvocato Antonio Chicoli, responsabile dello sportello anti ...

