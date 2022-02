Matilde Brandi in lutto: l’addio commuove anche le amiche vip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembra ieri quando Matilde Brandi era nella Casa del GF Vip e invece è passato più di un anno. E la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini sta giungendo al termine. Ma a proposito di reality, tra le ultime indiscrezioni che riguardano l’Isola dei Famosi, in partenza dopo la finalissima del GF Vip 6, ecco spuntare quello della showgirl e ballerina tra i nomi in lizza. In queste ultime ore, infatti, si fanno largo voci su Marco Cucolo e Lory Del Santo, Alex Nuccetelli, Floriana Secondi, Ilona Staller e il popolare attore Nicolas Vaporidis oltre a Matilde Brandi tra i prossimi naufraghi. Chissà se davvero la ritroveremo all’Isola dei Famosi 2022. Matilde Brandi in lutto Al momento la bella Matilde Brandi, che su ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sembra ieri quandoera nella Casa del GF Vip e invece è passato più di un anno. E la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini sta giungendo al termine. Ma a proposito di reality, tra le ultime indiscrezioni che riguardano l’Isola dei Famosi, in partenza dopo la finalissima del GF Vip 6, ecco spuntare quello della showgirl e ballerina tra i nomi in lizza. In queste ultime ore, infatti, si fanno largo voci su Marco Cucolo e Lory Del Santo, Alex Nuccetelli, Floriana Secondi, Ilona Staller e il popolare attore Nicolas Vaporidis oltre atra i prossimi naufraghi. Chissà se davvero la ritroveremo all’Isola dei Famosi 2022.inAl momento la bella, che su ...

Advertising

francamenteeo : matilde brandi con le amiche dell’aperitivo - giovannibevil14 : @claudy_ciccone Claudia, va beh che tu assomigliasse a Matilde Brandi, non esiste forse il signor..ti ha paragonat… - slurenzo : matilde brandi nella stessa serata ha riso - Omar59417381 : @claudy_ciccone Sei molto Matilde Brandi qui Claudia ?? - ss4ud4de : aperitivo in centro come matilde brandi mi ha insegnato -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi Isola dei famosi: Loredana Lecciso e la decisione shock In trattative ci sarebbero l'attore Nicolas Vaporidis e Matilde Brandi. Per ora non è esclusa nemmeno la possibile partecipazione della figlia di Al Bano, Jasmine. Non ci resta altro che attendere

Isola dei Famosi 2022: è arrivata la decisione di Loredana Lecciso In trattative ci sarebbero l'attore Nicolas Vaporidis e la soubrette Matilde Brandi. Jasmine Carrisi potrebbe partecipare come single dopo il rifiuto della madre Loredana Lecciso. L' Isola dei Famosi ...

Matilde Brandi terribile lutto in famiglia: “Per sempre Sabri” DonnaPress Matilde Brandi terribile lutto in famiglia: “Per sempre Sabri” Matilde Brandi sta soffrendo da matti: la donna ha subito un brutto lutto in famiglia, dice addio alla piccola Sabri. La conduttrice, nonché ballerina, showgirl e attrice, è davvero apprezzata nel ...

L’Isola dei Famosi 2022, concorrenti: Ilary Blasi chiama una famosa sportiva L’Isola dei Famosi 2022, cast: Lory Del Santo e Marco Cucolo concorrenti? In lizza anche Matilde Brandi In queste ultime ore anche i nomi di Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati affiancati alla ...

In trattative ci sarebbero l'attore Nicolas Vaporidis e. Per ora non è esclusa nemmeno la possibile partecipazione della figlia di Al Bano, Jasmine. Non ci resta altro che attendereIn trattative ci sarebbero l'attore Nicolas Vaporidis e la soubrette. Jasmine Carrisi potrebbe partecipare come single dopo il rifiuto della madre Loredana Lecciso. L' Isola dei Famosi ...Matilde Brandi sta soffrendo da matti: la donna ha subito un brutto lutto in famiglia, dice addio alla piccola Sabri. La conduttrice, nonché ballerina, showgirl e attrice, è davvero apprezzata nel ...L’Isola dei Famosi 2022, cast: Lory Del Santo e Marco Cucolo concorrenti? In lizza anche Matilde Brandi In queste ultime ore anche i nomi di Marco Cucolo e Lory Del Santo sono stati affiancati alla ...