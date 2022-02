(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.59: Al via la prima batteria deicon Dion, Shaolin Liu, Bykanov, Airapetian, Kruzbergs e Niewinski. I primi tre e i migliori tre tempi vanno in semifinale 11.58: In programma anche le semifinali della staffetta femminile: sfida durissima per l’Italia che dovrà cercare di entrare di entrare in finale contro Cina e Olanda 11.55: Assisteremo poi alle batterie dei 1000femminili dove gareggerà nuovamente Arianna Fontana, oro nei 500, in compagna di Cynthia Mascitto. 11.52: Si parte con le sei batterie deimaschili. In gara per l’Italia Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser che cercheranno di andare il più avanti possibile. Confortola è stato capace di vincere nella prova di Coppa del Mondo a Nagoya (Giappone) ...

Advertising

labicirossa : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - ablazemoon : RT @nicconoh: ?????dove vedere (quasi) tutti i corti animati, live action e documentari nominati agli oscar di quest'anno: a short (eheheh) t… - zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: i quarti dei 1500 metri a partire dalle 12.00 - #Short #track… - zazoomblog : LIVE Short track Olimpiadi 2022 in DIRETTA: i quarti dei 1500 metri a partire dalle 12.00 - #Short #track… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 short track terza giornata mercoledì 9 febbraio (DIRETTA) - #Pechino #short #track #terza -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short

OA Sport

...20 -TRACK: Finale A 1500 metri uomini - tre tra Andrea Cassinelli - Yuri Confortola - ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di godere ...Cash, cash equivalents and- term investments were $780 million at the end of the third ... Webcast: http://ir.newrelic.com (and replay) Investor Letter: Available at http://ir.newrelic.com ...Pechino 2022 - Tornano in pista gli azzurri dello short track. La Fontana ha le batterie dei 1000 metri e poi la staffetta 3000 metri femminili. Poi Sighel e Confortola nei 1500 metri, dove si ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata dedicata allo short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giornata molto interessante al Capital Indoor Stadium, tutta da vivere ...