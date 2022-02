LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito n.1, occhio a Meillard (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Combinata MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali. Trattasi del primo evento della stagione in questa specialità che contempla la presenza del solo Christof Innerhofer tra le fila azzurre. favorito della vigilia è il vice Campione Olimpico Alexis Pinturault, secondo alle spalle del divino Marcel Hirscher lo scorso quadriennio. In casa Austria tutte le fiches vanno su Marco Schwarz e Johannes Strolz, mentre la Svizzera punta forte su Loic Meillard. Molteplici i punti interrogativi sulla Combinata, ormai snobbata dal panorama sciistico ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAMASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale dellaalpina, prova valevole per i Giochi Olimpici invernali. Trattasi del primo evento della stagione in questa specialità che contempla la presenza del solo Christof Innerhofer tra le fila azzurre.della vigilia è il vice Campione Olimpico Alexis, secondo alle spalle del divino Marcel Hirscher lo scorso quadriennio. In casa Austria tutte le fiches vanno su Marco Schwarz e Johannes Strolz, mentre la Svizzera punta forte su Loic. Molteplici i punti interrogativi sulla, ormai snobbata dal panorama sciistico ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vlhova, rimonta d'oro! Liensberger e Holdener sul podio. B… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: guida Duerr Vlhova insegue da lontano. Brignone out -… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Ottava giornata di gare a Pechino. Nella prima manche del… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Duerr in testa a sorpresa! Shiffrin ancora fuori Vlhova lon… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin vs Petra Vlhova scontro titanico -… -