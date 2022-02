Lea un nuovo giorno replica prima puntata | riassunto episodi 1 e 2 in streaming e su Rai Premium

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 febbraio 2022: Anna Valle e Inter-Roma divisi da pochi spettatori. “Lea un nuovo giorno” 22,4%, Inter-… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 8 febbraio 2022: Anna Valle e Inter-Roma divisi da pochi spettatori. “Lea un nuovo giorno” 22,4%, Inter-… - tvblogit : Ascolti tv martedì 8 febbraio 2022: Lea – Un giorno nuovo, Inter-Roma - occhio_notizie : La prima puntata di Lea un nuovo giorno batte la Coppa Italia Inter-Roma?? #ascoltitv #datiauditel - TommyTommy80 : Felicissimo per il 22.4% di share di “Lea - un nuovo giorno” perché io amo #annavalle ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lea nuovo

Nel 2022, è tra i membri del cast di- Ungiorno, fiction in onda su Rai1. L'articolo Chi è Primo Reggiani: età, moglie, figli, film e serie tv dell'attore proviene da True ...Ascolti tv di martedì 8 febbraio 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "ungiorno " contro " Inter - Roma ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 8 febbraio 2022 ? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a ...Debutta Tandem 5 su Giallo dall'8 febbraio con la coppia di ex Léa e Paul ancora insieme (almeno sul lavoro): ecco le trame degli episodi ...Adolescenza: dalla rubrica anni ’80 di Lea Melandri ai sex date ... Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri alle percussioni, per presentare il nuovo album Underwater. Domenica 13 febbraio la ...