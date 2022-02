La Zanzara | show di Pappalardo e Parenzo “Sei un venduto al potere | vergognati” “Ti pignoro la pensione da parlamentare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A metà tra “Radio Parolaccia” e “Alto gradimento”, ieri sera nella trasmissione “La”, su Radio24, si è consumata una bagarre pirotecnica tra uno dei conduttori, David, e il generale Antonio, intervenuto per ribadire la manifestazione del suo movimento, Fronte di Liberazione Nazionale, il prossimo 14 febbraio a Roma. Il militare, nonché ex, scodella i soliti annunci di querele, scatenando la reazione diche fa cadenzare le sue repliche con la musica del circo. La polemica dura quasi mezz’ora conche, tra termini coloriti e naturalmente l’avvertimento di una denuncia, accusa il giornalista di essere un“alla dittatura nazicomunista” e di non invitarlo mai in tv perché ha paura....