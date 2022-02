La ragazza con sindrome di Down che non può tornare a gareggiare in piscina per colpa di un certificato medico agonistico

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anna è unadi 17 anni condi. Questo disturbo non le impedisce di fare una vita normale, come quella dei suoi coetanei. Va a scuola, ride, si diverte e ama nuotare. Una passione per lache l’ha portata ad allenarsi per molti anni, partecipando anche a molte gare. Poi la pandemia e la situazione epidemiologica in Italia, ha fermato la sua attività sportiva. Ma ora, insieme alla sua famiglia, aveva deciso dia quello sport che le ha sempre regalato molte gioie. Ma si è imbattuta nella burocrazia, come spiega la madre, dei certificati medici agonistici.non puòperché senzaLa giovane, infatti, ha provato a ...