Il fascino discreto di ascoltare un disco serio e difficile dopo la sbornia sanremese

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bene, sedetevi, è arrivato il momento di trovare antidoti alla, se ne siete stati colpevolmente vittime. La prima proposta si chiama “La mia patria attuale”, nuovo album di canzoni di Massimo Zamboni, chitarrista e co-fondatore dei Cccp e dei C.s.i., il primouna decina d’anni punteggiati di tanti progetti diversi, concept o strumentali, come “Sonata a Kreuzberg” o “Macchia Mongolica”.di idee e riflessioni, in cui Massimo rinuncia a occuparsi delle chitarre per concentrarsi interamente sul canto, vincendo le intermittenti ritrosie che l’hanno contraddistinto al riguardo, scegliendo spesso di affiancarsi a interpreti come Lalli, Nada o Angela Baraldi, e qui affidando la produzione e la maggioranza delle parti suonate ad Alessandro Stefana, il chitarrista di Vinicio Capossela. Fin ...

Advertising

Ciotolastro : RT @info_zampa: Il fascino discreto della borghesia - MarceVann : RT @info_zampa: Il fascino discreto della borghesia - info_zampa : Il fascino discreto della borghesia - cervovski : @jacopo_1949 Il fascino discreto dei kombinat sovietici - tooooo_smuch : @danse_lune il fascino discreto... della divisa -

Ultime Notizie dalla rete : fascino discreto

Linkiesta.it

Aveva un grandeche non è mai tramontato e con Roberto ha vissuto un grande amore iniziato ... oggi un paese intero e non solo ti saluta e ti dice che dopo i 20 anni di silenzioche ...Aveva unche non è mai tramontato. Con Roberto (Russo, ndr) ha vissuto una lunga storia d'...- oggi un paese intero non solo ti saluta ma ti dice che dopo i 20 anni di silenzioche hai ...La guerra era finita da pochi mesi quando molti giovani astigiani provarono a tornare alla normalità dedicandosi allo sport, qualsiasi ne fosse forma pratica. Quindi il quasi obbligatorio calcio, ma a ...nonché con Buñuel ne Il Fascino discreto della borghesia. Interessante il taglio antropologico che dà il New York Times nel suo lungo necrologio in home page per 24 ore. “I suoi lineamenti taglienti e ...