Giorgetti smolla a Draghi il dossier concessioni balneari Si ricomincia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Che la situazione, di per sé abbastanza grave, stesse diventando poco seria, lo si era capito da tempo. E ora si spera che davvero, come sembra, la vicenda grottesca deipossa chiudersi col Cdm di venerdì prossimo. Sempre che non succeda ciò che è avvenuto l’ultima volta: a fine dicembre. Anche lì si attendeva un vertice di governo che si preannunciava risolutivo. Sennonché alla vigilia, avvenne l’impensabile: e cioè che il ministro del Turismo, il leghista Garavaglia, indicesse al Mise, guidato dal leghista, un vertice per avviare un tavolo di concertazione con le rappresentanze dei concessionarie discutere con loro di come mettere a gara la gestione degli stabilimenti. E il segnale fu chiaro: il Carroccio avocò a sé, in maniera un po’ fantasiosa, ilper ...