Giallo su Luc Montagnier France Soir | È morto Ma non ci sono conferme

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Parigi, 9 febbraio 2022 - Il sitoseha annunciato la morte del virologose Luc, Nobel per la medicina nel 2008, che negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni ...

"All'età di 89 anni , il professorMontagnier si è spento all'ospedale americano di Neuilly - sur - Seine. Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che ...Il presunto decesso del premio NobelMontagnier resta, quindi, un. Nel pomeriggio, dal suo account personale su Twitter, il direttore di France Soir, Xavier Azalbert, ribadisce la notizia ...Parigi, 9 febbraio 2022 - Il sito francese France Soir ha annunciato la morte del virologo francese Luc Montagnier, Nobel per la medicina nel 2008, che negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni ...Luc Montagnier potrebbe essere morto davvero. Sull’anziano quasi novantenne, celebre premio Nobel francese diventato simbolo dei no vax per le sue posizioni contro i vaccini, c’è ormai un giallo ...