Gf Vip | Dayane Mello | «Delia in finale? Conosco bene Alex Belli e penso che…»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A, grande amica di Soleil Sorge, non è piaciuto il posto inal Grande Fratello Vip garantito dal televoto aDuran, da poco entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini., ospite di GFVip Party, ha spiegato di essere a conoscenza di alcuni retroscena: «». GFVipDuran inAl GFVipDuran guadagna la, protagonista della scorsa edizione del reality e grande amica di Soleil Sorge, ha fatto sapere di non essere affatto felice del ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Le accuse ad Alex Belli e Delia Duran Nel corso dell'intervento diMello nel programma GFparty ecco che non sono mancate le accuse rivolte nei confronti di Alex Belli e Delia Duran . '...... come ha avuto modo di raccontare anche durante la sua esperienza nella scorsa edizione del Grande Fratello. Il rischio di finire in brutti giri era all'ordine del giorno perMello e i ...Gianmaria Antinolfi è stata una vera e propria scoperta per gli spettatori del Gf Vip 6. Ha dovuto abbandonare la Casa per impegni lavorati ...Aldo Montano ancora contro il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip: ecco le dichiarazioni del campione olimpico.