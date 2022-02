F1: 'in McLaren come a casa', Norris prolunga fino al 2025 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La McLaren Racing e Lando Norris hanno ufficializzato l'accordo per il prolungamento del contratto del talento inglese. La collaborazione si estenderà sino al termine del campionato 2025 di Formula 1, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) LaRacing e Landohanno ufficializzato l'accordo per ilmento del contratto del talento inglese. La collaborazione si estenderà sino al termine del campionatodi Formula 1, ...

Advertising

glooit : F1: 'in McLaren come a casa', Norris prolunga fino al 2025 leggi su Gloo - PieroLadisa : 'Lando ha mostrato una crescita impressionante, è un elemento chiave del nostro progetto'. Le parole del TP McLaren… - Gianludale27 : @RompiballeI La vedo più come un'opportunità di capitalizzare il suo buon stato di forma e l'interesse di altri tea… - SportNewsCentr1 : ?? #Formula1: Lando #norris rinnova con la Mclaren fino al 2025, scuderia con cui corre dal 2019 dopo 2 stagioni co… - euphorihes : Per san valentino gli volevo regalare giro ferrari roma e mclaren era perfetto come regalo -