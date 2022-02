“Emma, con quelle gambe eviterei le calze a rete”. La cantante replica: “Questo è body shaming” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”, A dirlo, nel corso di una diretta Instagram è stato Davide Maggio, esperto del mondo dello spettacolo e fondatore del sito Davidemaggio.it. La frase faceva invece riferimento a Emma Marrone, scesa sul palco dell’Ariston, appunto, con delle calze a rete. La cantante, ascoltata la frase, ha voluto rispondere con un video, sempre pubblicato sui social. La didascalia è già di per sé eloquente: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming”. Le parole di Emma stilettate: “Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». L’artista salentina ha aggiunto: «Anzi, con le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a”, A dirlo, nel corso di una diretta Instagram è stato Davide Maggio, esperto del mondo dello spettacolo e fondatore del sito Davidemaggio.it. La frase faceva invece riferimento aMarrone, scesa sul palco dell’Ariston, appunto, con delle. La, ascoltata la frase, ha voluto rispondere con un video, sempre pubblicato sui social. La didascalia è già di per sé eloquente: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il”. Le parole distilettate: “Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare». L’artista salentina ha aggiunto: «Anzi, con le ...

