Donna denuncia di esser stata violentata in volo nella business class mentre gli altri passeggeri dormivano: arrestato un passeggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una Donna inglese di 40 anni ha denunciato agli assistenti di volo di esser stata costretta a fare sesso nella business class mentre gli altri passeggeri dormivano. I fatti sono successi nelle scorse ore su un volo di linea della United Airlines decollato da Newark, nel New Jersey (Usa), e diretto a Londra, nel Regno Unito: secondo quanto riferisce il Sun che ha ricostruito l’accaduto, i due passeggeri si erano conosciuti poco prima di imbarcarsi, nella sala lounge d’attesa. Poi, una volta a bordo, si sono ritrovati seduti in file separate della business class, la prima classe con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unainglese di 40 anni hato agli assistenti didicostretta a fare sessogli. I fatti sono successi nelle scorse ore su undi linea della United Airlines decollato da Newark, nel New Jersey (Usa), e diretto a Londra, nel Regno Unito: secondo quanto riferisce il Sun che ha ricostruito l’accaduto, i duesi erano conosciuti poco prima di imbarcarsi,sala lounge d’attesa. Poi, una volta a bordo, si sono ritrovati seduti in file separate della, la primae con ...

