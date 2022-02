Covid, Puglia: salgono a 8 i casi di Omicron 2 La nuova variante è stata individuata nel Barese e nel Brindisino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) salgono a 8 i casi di Omicron 2 identificati in Puglia dal Laboratorio Covid del Policlinico di Bari: 7 nel Barese e uno a Brindisi. La variante, dunque, è presente nel territorio regionale ma almeno per il momento la situazione appare sotto controllo. In totale oggi sono stati registrati 4.944 le nuove infezioni da coronavirus a fronte di 41.383 tamponi antigenici e molecolari eseguiti. L'articolo Covid, Puglia: salgono a 8 i casi di Omicron 2 <small class="subtitle">La nuova variante è stata individuata nel Barese e nel Brindisino</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022)a 8 idi2 identificati indal Laboratoriodel Policlinico di Bari: 7 nele uno a Brindisi. La, dunque, è presente nel territorio regionale ma almeno per il momento la situazione appare sotto controllo. In totale oggi sono stati registrati 4.944 le nuove infezioni da coronavirus a fronte di 41.383 tamponi antigenici e molecolari eseguiti. L'articoloa 8 idi2 Lanele nel proviene da Noi Notizie..

