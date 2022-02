Covid-19 a Hong Kong: casi quasi raddoppiati, oggi sono 1.161 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I casi di Covid a Hong Kong sono quasi raddoppiati oggi raggiungendo un nuovo numero record di 1.161. Lo hanno reso noto le autorità che ieri hanno annunciato misure anti-pandemia più severe. I responsabil dell'ex colonia britannica che segue la politica "zero Covid" come la Cina continentale, hanno deciso da oggi di limitare gli incontri sociali a un massimo di due persone e di chiudere più spazi pubblici, tra cui chiese e parrucchieri, per contrastare l'aumento dei contagi.La leader Carrie Lam ha affermato che il governo metterà a disposizione 26 miliardi di dollari di Hong Kong per sostenere i cittadini, comprese le piccole aziende colpite dalla pandemia. Lam ha inoltre stabilito ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Idiraggiungendo un nuovo numero record di 1.161. Lo hanno reso noto le autorità che ieri hanno annunciato misure anti-pandemia più severe. I responsabil dell'ex colonia britannica che segue la politica "zero" come la Cina continentale, hanno deciso dadi limitare gli incontri sociali a un massimo di due persone e di chiudere più spazi pubblici, tra cui chiese e parrucchieri, per contrastare l'aumento dei contagi.La leader Carrie Lam ha affermato che il governo metterà a disposizione 26 miliardi di dollari diper sostenere i cittadini, comprese le piccole aziende colpite dalla pandemia. Lam ha inoltre stabilito ...

Advertising

fisco24_info : Covid, a Hong Kong record 1.161 contagi: primi morti da 6 mesi: (Adnkronos) - Ieri le autorità hanno deciso nuove r… - AleColarizi : RT @chinafiles: Hong Kong rischia uno 'tsunami' epidemico, gli attacchi sul web a Zhu Yi e la predilezione per Elieen Gu. E poi le isole F… - simopieranni : RT @chinafiles: Hong Kong rischia uno 'tsunami' epidemico, gli attacchi sul web a Zhu Yi e la predilezione per Elieen Gu. E poi le isole F… - chinafiles : Hong Kong rischia uno 'tsunami' epidemico, gli attacchi sul web a Zhu Yi e la predilezione per Elieen Gu. E poi le… - ayrvian : @SchwoarzMola @Il_Vitruviano Confermo. Ma basta un attimo è il miracolo linguistico si ripete. Comunicato Am8 C!n3s… -