Ciclismo | Julian Alaphilippe | “Non sono al 100% Sono molto motivato a iniziare il 2022 in Francia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha parlato nelle ultime ore della sua preparazione fisica alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica. Il francese non è al top, ma è pronto in ogni caso a dare battaglia inin occasione del Tour de la Provence. Il campione del mondo ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Cyclingnews.com’: “La mia preparazione è andata bene a parte due o tre settimane fa. Ho avuto il raffreddore e non ho potuto andare al ritiro in Portogallo con la squadra”. Il 29enne nativo di Saint-Amand-Montrond ha continuato dicendo: “Quello è stato un momento importante in vista della stagione. Ma ora miripreso, ma nonala ...