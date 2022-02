Ciclismo | i medici non pongono una data per il rientro di Bernal Priorità alla riabilitazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Icolombiani sono fiduciosi riguardo un pieno recupero per Egan, ma non sono pronti a dire quanto tempo ci vorrà. “Non abbiamo un tempo stimato per il suo ritorno in bici e l’allenamento”, si legge in una nota dei media. “Ciò sarà determinato una volta che inizierà la terapia e vedremo i primi reali miglioramenti” La famiglia del vincitore del Tour de France 2019 ha diffuso durante la notte un aggiornamento sulle sue condizioni, dicendo che i primi segnali di ripresa sono incoraggianti e che un completo recupero dal devastante incidente accaduto il mese scorso dovrebbe essere possibile. “In questo momento, Egan è molto felice e grato perché, nonostante le circostanze, ha piena consapevolezza di sé stesso e del suo corpo, sta iniziando a recuperare la mobilità in tutti gli arti. Finora la sua guarigione è stata molto veloce e speriamo che ...