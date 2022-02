Caro Ek, sul covid i contenuti di Spotify vanno curati con più attenzione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mentre scrivo, leggo che i primi episodi del podcast sono stati rimossi: continui su questa strada. Oltre all'Oversight Board indipendente che opera da 'giudice di ultima istanza', quindicimila ... Leggi su varesenews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mentre scrivo, leggo che i primi episodi del podcast sono stati rimossi: continui su questa strada. Oltre all'Oversight Board indipendente che opera da 'giudice di ultima istanza', quindicimila ...

Advertising

borghi_claudio : In quanti hanno insultato Salvini quando tempo fa lui ha cominciato a mettere in guardia sul caro bollette dicendog… - FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - GuglielmiWilly : @GuidoCrosetto @mara_carfagna Caro Guido, concordo sul voler riportare qualsiasi polemica nei limiti del confronto… - DanieleBerghino : @Michele_Arnese @GuidoCrosetto La differenza tra Francia ed Italia è che stanti al suo articolo alla Francia costa… -