Calciomercato Italia, speso un miliardo nei trasferimenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) speso un miliardo circa nel Calciomercato invernale per i trasferimenti, si torna ai livelli pre Covid Il Calciomercato invernale è tornato ai livelli di spesa del periodo pre Covid. C’è un +75% sui movimenti rispetto al 2021. C’è stato anche un aumento del numero delle operazioni che ha superato le 3500. Il 61% dei trasferimenti ha riguardato giocatori svincolati. Ora ci si interroga sulle recenti richieste di ristori. La spesa indica come, forse, il calcio Italiano stia superando la parentesi del Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)uncirca nelinvernale per i, si torna ai livelli pre Covid Ilinvernale è tornato ai livelli di spesa del periodo pre Covid. C’è un +75% sui movimenti rispetto al 2021. C’è stato anche un aumento del numero delle operazioni che ha superato le 3500. Il 61% deiha riguardato giocatori svincolati. Ora ci si interroga sulle recenti richieste di ristori. La spesa indica come, forse, il calciono stia superando la parentesi del Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : . ??@sampdoria? | Sebastian #Giovinco è già in viaggio per l'Italia, sistemati gli ultimi dettagli - cmdotcom : Ex #Milan: #Robinho ringrazia #Bolsonaro, negata l'estradizione in Italia. #Weah sulla moglie: 'Una furia a letto'… - CalcioNews24 : I numeri del #calciomercato in Italia ?? - cmdotcom : Coppa Italia, #MilanLazio: le probabili #formazioni, dove vederla in tv #CoppaItalia #Milan #Lazio… - LALAZIOMIA : Coppa Italia, Milan-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv -