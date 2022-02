Blanco contro il cyberbullismo: “Ragazzi, non inviatevi foto private” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Blanco invita i giovani a contrastare e a prevenire il cyberbullismo: “Non inviatevi foto private, perché è la prima cosa che vi lega le mani”. Il cantante 18enne, dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022, incontra 270mila studenti, collegati sul canale YouTube della Polizia di Stato per partecipare all’evento Cuoriconnessi, in occasione del Safer Internet Day 2022. Il rapper dall’esordio d’oro spiega: “La cosa di mandare foto private molti la usano poi come oggetto di ricatto e quindi vi dico: è più bello fare l’amore dal vivo, non mandate foto private perché è la cosa che poi vi lega le mani”. A proposito degli haters, l’artista dice: “All’inizio è brutto, qualcuno che ti dà contro non è mai bello”. Però, ... Leggi su zon (Di mercoledì 9 febbraio 2022)invita i giovani a contrastare e a prevenire il: “Non, perché è la prima cosa che vi lega le mani”. Il cantante 18enne, dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022, incontra 270mila studenti, collegati sul canale YouTube della Polizia di Stato per partecipare all’evento Cuoriconnessi, in occasione del Safer Internet Day 2022. Il rapper dall’esordio d’oro spiega: “La cosa di mandaremolti la usano poi come oggetto di ricatto e quindi vi dico: è più bello fare l’amore dal vivo, non mandateperché è la cosa che poi vi lega le mani”. A proposito degli haters, l’artista dice: “All’inizio è brutto, qualcuno che ti dànon è mai bello”. Però, ...

