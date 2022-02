«Amore di nonna» ha scritto la presentatrice accanto a una foto insieme al nipote più grande, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) presentatrice, star della tv ma anche, e soprattutto, nonna. Mara Venier è tutto questo. Lontano dai riflettori, abbandonati gli studi televisivi, la signora della domenica di Rai 1 ama condividere sui social network i momenti trascorsi in famiglia: con il marito Nicola Carraro, con i figli e, soprattutto, con gli adorati nipoti. L’ultimo post di zia Mara è dedicato a Giulio, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022), startv ma anche, e soprattutto,. Mara Venier è tutto questo. Lontano dai riflettori, abbandonati gli studi televisivi, la signoradomenica di Rai 1 ama condividere sui social network i momenti trascorsi in famiglia: con il marito Nicola Carraro, con i figli e, soprattutto, con gli adorati nipoti. L’ultimo post di zia Mara è dedicato a Giulio,. ...

Advertising

AleMissesR5 : FAR L'AMORE IN TUTTI I MODI IN TUTTI I LUOGHI IN TUTTI I LAGHIII canto questa perché è letteralmente l'unica sua ca… - alex271110 : @Sweetdr04042240 Si perché c’era davanti anche l’altro, lui non dice le sue cose private in pubblico,jessica lo sa… - kiaretta_r : Mio nonno nonostante mia nonna sia morta da un anno, gli ha ordina una composizione di fiori a forma di cuore da po… - hongiebfly : @sanibubi amore mio grande, mi dispiace davvero tantissimo. capisco cosa stai provando dato che ho perso nonna poco… - monica1169 : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO ???????? Sara??340 9110428-Francesca ??349 8047157??CHIAMATE PER NONNA LELLA E SPECIALE , COCCOLONA SORRIDE SEMPRE,U… -