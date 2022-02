Tumore al seno | i geni guidano la cura

Leggi su dilei

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si sa. Non tutti i tumori della mammella – circa 55.000 le donne che ogni anno ricevono questa diagnosi – sono uguali tra loro. Ci sono infatti specifici “segnalatori”, come i recettori per gli ormoni nel caso dei tumori ormonodipendenti o l’eccesso di espressione della proteina HER2, che, così come l’assenza dei marcatori neltriplo-negativo, in qualche modo indicano la realtà biologica della malattia ele scelte di. Poi, all’interno di questi ambiti generali, si stanno valutando i mezzi più efficaci per cogliere le caratteristiche genetiche delle cellule che possono svelare ulteriori segreti della lesione. In questo senso, per i tumori con aumento di espressione della proteina HER2 (circa il 15% del totale), grazie alla ricerca italiana si può avere una sorta di “previsione” in termini di prognosi e di terapie più ...