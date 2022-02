Torna a camminare grazie agli elettrodi | la storia di Michel | “Il mio obiettivo è di arrivare a un chilometro a piedi entro l’estate”

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Tutti i giorni cammino due ore e mi alleno per migliorare la qualità e la velocità dei miei passi. Al momento possofino a 500 metri, il mioè dia unper“. Le parole diRoccati, uno dei tre pazienti paralizzati che – dopo 4 anni – èto aimpiantati nel midollo spinale. Il risultato, pubblicato su Nature Medicine, si deve al gruppo coordinato da Gregoire Courtine e Jocelyne Bloch del Politecnico di Losanna (Epfl), al quale l’Italia partecipa, con Silvestro Micera, che lavora fra Scuola Superiore Sant’Anna ed Epfl. Il dispositivo consiste in alcuniinnestati nel midollo spinale, che inviano ai muscoli ...

Elettrodi sul midollo spinale: paralizzatoIl sistema prevede di sfruttare le ricerche fatte già nel 2016 su due macachi, mettendo una sorta di by - pass wireless capace di ...Leggi anche Contromano in tangenziale uccise due persone,libero Mormile: 'Il suo errore al ... Punta di riuscire a" lo fa con l'ausilio di un deambulatore - per un chilometro entro ...Tre persone paralizzate sono tornate a camminare, nuotare e pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. È l’eccezionale risultato, pubblicato su Nature Medicine, della sperimentazione ...Anche un italiano tra i tre pazienti che sono tornati a camminare, nuotare e pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. Il risultato dal Politecnico di Losanna "I primi passi sono ...