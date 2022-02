Tommaso Zorzi e la dedica sgrammaticata di Natalia Paragoni | «Sei opignonista | aspetto recenzione»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Saper scrivere dovrebbe essere il primo requisito per chiunque desideri pubblicare un libro. Ma forse le competenze minime sono sopravvalutate, sarà per questo che anche...

La vita secondo Naty " è il libro che Natalia Paragoni ha pubblicato nei mesi scorsi. Ma torna d'attualità per una dedica speciale che ha lasciato a. Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha, infatti, pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il libro e appunto la dedica dell'amica, fidanzata con il suo ...E il 14 marzo, dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia , verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione: chi sarà? Chi prenderà il posto di, il ...A giudicarle ci sono Priscilla (aka Mariano Gallo), Chiara Francini e Tommaso Zorzi accompagnati in ogni puntata da ospiti speciali. La prima a entrare è stata Divinity, il personaggio creato da ...Tommaso Zorzi e la dedica sul libro di Natalia Paragoni: “Ora che sei opignonista, aspetto la tua recenzione”. E l’ex gieffino scoppia a ridere. La replica dell’influencer… Tommaso Zorzi e il libro di ...