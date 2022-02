Storico oro olimpico per l’Italia del Curling nel doppio misto (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino – Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro), che sulla pista del National Aquatics Center si aggiudicano la finale olimpica contro la Norvegia per 8-5. E’ la prima medaglia di sempre nella storia del Curling azzurro, col duo italiano che conclude nel migliore dei modi un cammino perfetto: nove vittorie su nove nella prima fase (compresa quella per 11-8 proprio sulla Norvegia, bronzo olimpico in carica), poi il successo sulla Svezia e ora quello più importante, che vale il gradino più alto del podio. Per l’Italia quello di Pechino era anche il debutto olimpico assoluto nel doppio misto – specialità ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino – Arriva la seconda medaglia d’oro perai Giochi Invernali di Pechino, ancora dal ghiaccio. Lieto fine per la favola di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro), che sulla pista del National Aquatics Center si aggiudicano la finale olimpica contro la Norvegia per 8-5. E’ la prima medaglia di sempre nella storia delazzurro, col duo italiano che conclude nel migliore dei modi un cammino perfetto: nove vittorie su nove nella prima fase (compresa quella per 11-8 proprio sulla Norvegia, bronzoin carica), poi il successo sulla Svezia e ora quello più importante, che vale il gradino più alto del podio. Perquello di Pechino era anche il debuttoassoluto nel– specialità ...

Advertising

Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - Eurosport_IT : CHE CAMMINO PERFETTO ?????? 11 vittorie su 11 per Amos Mosaner e Stefania Constantini: i due azzurri regalano all'Ita… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA INFINITA! ?????? Campionessa Olimpica nei 500m, 10a medaglia ai Giochi: LEGGENDA! ????? #Beijing2022… - quotidianodirg : #Sport #amosmosaner Storico oro olimpico per l’Italia del Curling nel doppio misto - Nicola89144151 : RT @RaiDue: ?? Come primo abbiamo l'argento di Pellegrino ?? Il secondo è lo storico oro nel #Curling di Constantini - Mosaner ?? Dolce: l'app… -