(Adnkronos) – Primo passo falso del neo Sindaco di New York, Eric Adams, che, da vegano convinto, ha paragonato il formaggio all'eroina, provocando reazioni tra l'ironico e il costernato. "Il cibo è una droga, crea dipendenza – ha detto l'ex poliziotto diventato Sindaco – se prendiamo una persona dipendente dall'eroina e la mettiamo in una stanza, e un'altra dipendente dal formaggio e glielo togliamo, vi sfido a riconoscere la persona dipendente dall'eroina da quella dipendente dal formaggio". Adams è ricorso al curioso paragone in un intervento nell'ambito della sua campagna per convincere i newYorkesi ad adottare una dieta più basata su frutta e verdura. "Più mangiate frutta e verdura, più avete uno stile di vita ...

Sindaco di New York: "Il formaggio è come l'eroina" Adnkronos New York, i guai del vegano Adams sorpreso al ristorante a mangiare pesce Il sindaco dei “Vegan Fridays” colto sul fatto in un’osteria italiana. Pubblicizzava la dieta a base di verdure, ora lo accusano di ...

