“Se potessi rivivere un giorno della tua vita?” | la risposta di Romina Power commuove

(Di martedì 8 febbraio 2022) Intervistata da Silvia Toffanin, la cantanteha rilasciato una confessione che ha commosso tutti. Ecco cosa ha svelato la ex moglie di Al Bano. Non potreste mai immaginare cosa ha risposto alla conduttrice di Verissimo la bellissima-AltranotiziaA quanto pare la famosa cantante italo americana ha un sogno nel cuore che non aveva mai confidato, e ai microfoni di Verissimo ha svelato di cosa si tratta. Scopriamo cosa ha rivelato in tv., laha commosso tutti Lapersonale diè da sempre legata a quella professionale. La cantante infatti ha esordito assieme all’uomo che all’epoca era suo ...

Advertising

vittoriomb_ : Se potessi rivivere la mia vita, nella prossima correrei più rischi, farei più viaggi, guarderei più tramonti. - mygoldenlarry : RT @HhamMerss: “Se potessi rivivere un momento della tua vita, cosa sceglieresti?” X: il matrimonio! Y: la laurea! Io: emh… #Sanremo2022… - estetaoetico : se potessi tornare indietro eviterei tutto non ti vorrei mai rivivere - titsjuliet : RT @HhamMerss: “Se potessi rivivere un momento della tua vita, cosa sceglieresti?” X: il matrimonio! Y: la laurea! Io: emh… #Sanremo2022… - alessia18081 : RT @HhamMerss: “Se potessi rivivere un momento della tua vita, cosa sceglieresti?” X: il matrimonio! Y: la laurea! Io: emh… #Sanremo2022… -

Ultime Notizie dalla rete : potessi rivivere

Altranotizia

Sono carico come una molla, sescenderei in pista tra cinque minuti!". L'intervista L'ex di ...quelle sensazioni per caricarmi. Mi chiedo: come cavolo ho fatto a gestire quel momento..... il 25 febbraio, che porta in scena Valerio Tambone e Silvia Civilla in Sevolare, tratto ... Non vediamo l'ora dila meravigliosa consuetudine degli appuntamenti della stagione di prosa ...