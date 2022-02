Safer Internet Day: l’emoji di Twitter lanciata per promuovere la sicurezza in rete (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, martedì 8 febbraio, si celebra il Safer Internet Day; la giornata mondiale creata per sensibilizzare verso la sicurezza in rete. Una ricorrenza importante, promossa dalla Commissione Europea e voluta fortemente dal Ministero dell’Istruzione; l’obiettivo è quello di sostenere, in modo particolare ma non solo, giovani e giovanissimi. Rendere la navigazione sui social sempre più sicura, evidenziando anche i rischi che si possono incontrare sul web. In quest’occasione, la nota piattaforma Twitter, oltre a lanciare un’emoji speciale legata agli hashtag #SaferInternetDay, #sicurezzaInrete, #GiornataMondialeDellasicurezzaInrete, #GiornataDellasicurezzaInrete e #SID, ha ... Leggi su velvetmag (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi, martedì 8 febbraio, si celebra ilDay; la giornata mondiale creata per sensibilizzare verso lain. Una ricorrenza importante, promossa dalla Commissione Europea e voluta fortemente dal Ministero dell’Istruzione; l’obiettivo è quello di sostenere, in modo particolare ma non solo, giovani e giovanissimi. Rendere la navigazione sui social sempre più sicura, evidenziando anche i rischi che si possono incontrare sul web. In quest’occasione, la nota piattaforma, oltre a lanciare un’emoji speciale legata agli hashtag #Day, #In, #GiornataMondialeDellaIn, #GiornataDellaIne #SID, ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Telefono Azzurro: 'Servono nuove regole per mondo digitale'. Una riflessione in occasione del Safer Inter… - vaticannews_it : #8febbraio #SaferInternetDay In aumento i reati contro i minori. @poliziadistato - Unomattina : Oggi è il “safer internet day”, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, che ormai da anni sancisce l’alleanz… - MaBasta_bulli : RT @andreatemplari: Le ultime ricerche mostrano come già sotto i 10 anni la metà dei bambini abbia un proprio dispositivo personale. Anche… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #8febbraio #SaferInternetDay In aumento i reati contro i minori. @poliziadistato -