Pnrr, il gruppo Pd al Comune: "Anche associazioni di categoria perplesse, serve confronto in aula" (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa a firma del gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento "Tutti i gruppi di opposizione hanno sottoscritto la richiesta di convocazione di una seduta urgente del Consiglio Comunale per poter discutere – finalmente – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' da quando è iniziata la consiliatura, come facilmente riscontrabile, che chiediamo all'amministrazione un momento di dialogo sugli indirizzi per la programmazione degli interventi e dei progetti di investimento finanziabili a valere sulle diverse missioni del Pnrr. Fino ad ora, ogni nostra istanza è caduta nel vuoto, quasi fosse un fastidio dibattere con chi rappresenta la Città della maggiore (e forse ultima) occasione di rilancio del nostro territorio. Noi, invece, vediamo nel confronto ...

