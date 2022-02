Padre no - vax: ragazzo toscano ottiene il sì dal giudice tutelare (Di martedì 8 febbraio 2022) Un altro minore che si vaccina dopo essersi affidato all'avvocato . L'ultima determinazione, in ordine di tempo, del giudice tutelare di Firenze è dello scorso 31 gennaio, ottenuta da Gianni Baldini , ... Leggi su lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Un altro minore che si vaccina dopo essersi affidato all'avvocato . L'ultima determinazione, in ordine di tempo, deldi Firenze è dello scorso 31 gennaio, ottenuta da Gianni Baldini , ...

Daisygialla : @Sarcasm64236515 @SalottiMirko @NicEbasta @heather_parisi Premesso che i dati EMA sono sottostimati per farmaco vig… - Nellina38303549 : 'Ecco: siamo arrivati al 'Per nostro figlio solo sangue No Vax', con una madre e un padre che bloccano l'intervento… - iq_196 : RT @Lulu_larossa: Oggi ho dovuto chiudere il telefono in faccia a mio padre perché per l’ennesima volta con sotto mia mamma che lo reggeva,… - BoopLucy : RT @Lulu_larossa: Oggi ho dovuto chiudere il telefono in faccia a mio padre perché per l’ennesima volta con sotto mia mamma che lo reggeva,… - Mslauria77 : RT @Lulu_larossa: Oggi ho dovuto chiudere il telefono in faccia a mio padre perché per l’ennesima volta con sotto mia mamma che lo reggeva,… -