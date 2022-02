Non erano streghe, erano donne. Dopo 300 anni la Catalogna “ripara” la storia (Di martedì 8 febbraio 2022) Non erano streghe, erano donne vittime di misoginia: il Parlamento regionale della Catalogna ha approvato una risoluzione per “riparare” la “memoria storica delle donne ingiustamente condannate, giustiziate e represse nel corso della storia per stregoneria”, in modo tale da “nobilitarle e rivendicarle”, dichiarandole “vittime di persecuzione misogina”. Un testo a favore del quale hanno votato a favore sia i partiti della maggioranza indipendentista (Esquerra Repubblicana, Junts Per Catalunya e Cup) sia le formazioni di centrosinistra Partito Socialista ed En Comú Podem. Contrario invece il centrodestra. Con la risoluzione, la regione spagnola della Catalogna — dove la ‘caccia alle ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Nonvittime di misoginia: il Parlamento regionale dellaha approvato una risoluzione per “re” la “memoria storica delleingiustamente condannate, giustiziate e represse nel corso dellaper stregoneria”, in modo tale da “nobilitarle e rivendicarle”, dichiarandole “vittime di persecuzione misogina”. Un testo a favore del quale hanno votato a favore sia i partiti della maggioranza indipendentista (Esquerra Repubblicana, Junts Per Catalunya e Cup) sia le formazioni di centrosinistra Partito Socialista ed En Comú Podem. Contrario invece il centrodestra. Con la risoluzione, la regione spagnola della— dove la ‘caccia alle ...

