Mps torna all'utile, ma il Tesoro caccia il manager vicino ai grillini (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Monte dei Paschi è una sicurezza: non ci si annoia mai. Anche ieri nella giornata del consiglio di amministrazione che avrebbe dovuto semplicemente sancire il ritiro delle deleghe all'ad Guido Bastianini e cooptare l'ex Unicredit e Creval Luigi Lovaglio nel cda, ne abbiamo viste delle belle. Innanzitutto l'anomalia dei consiglieri che all'unanimità hanno sfiduciato l'amministratore delegato con il quale avevano condiviso tutte le scelte, restando però in carica senza fare passi indietro. Quindi l'accelerazione. La nomina di Lovaglio ere prevista in una prossima riunione e invece già ieri il consiglio di amministrazione su proposta congiunta del comitato nomine e del comitato remunerazione, «è giunto all'unanimità alla conclusione che Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Monte dei Paschi è una sicurezza: non ci si annoia mai. Anche ieri nella giornata del consiglio di amministrazione che avrebbe dovuto semplicemente sancire il ritiro delle deleghe all'ad Guido Bastianini e cooptare l'ex Unicredit e Creval Luigi Lovaglio nel cda, ne abbiamo viste delle belle. Innanzitutto l'anomalia dei consiglieri che all'unanimità hanno sfiduciato l'amministratore delegato con il quale avevano condiviso tutte le scelte, restando però in carica senza fare passi indietro. Quindi l'accelerazione. La nomina di Lovaglio ere prevista in una prossima riunione e invece già ieri il consiglio di amministrazione su proposta congiunta del comitato nomine e del comitato remunerazione, «è giunto all'unanimità alla conclusione che Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, ...

Advertising

ilgiornale : Revocate le deleghe all'ex ad pronto a fare causa. Nel 2021 la banca torna in utile - Ori254 : RT @RobesSimon: La banca torna all’utile, ma l’AD ci sta antipatico, perché non è della cricca, e poi dobbiamo segare migliaia di posti, in… - RobesSimon : La banca torna all’utile, ma l’AD ci sta antipatico, perché non è della cricca, e poi dobbiamo segare migliaia di p… - maxpat72 : RT @ZenatiDavide: Salvini incontra il ministro Franco: sul tavolo il caro bollette e il caso Mps: Matteo Salvini, alle prese con le tension… - ZenatiDavide : Salvini incontra il ministro Franco: sul tavolo il caro bollette e il caso Mps: Matteo Salvini, alle prese con le t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps torna Borse incerte, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps ...Mps festeggia i conti 2021 con l'utile netto oltre 600 milioni, miglior risultato da sei anni, e l'avvicendamento al vertice compiutosi lunedì 7 febbraio. Si raffredda lo spread BTp/Bund e torna ...

Piazza Affari recupera terreno: in vetta la coppia Leonardo - Iveco, debole Nexi ...Mps che ieri sera ha snocciolato i risultati di bilancio e ha nominato Luigi Lovaglio nuovo amministratore delegato. Il titolo del gruppo bancario senese sale in avvio di oltre il 5 per cento. Torna ...

Caso Rossi Mps, in Commissione la versione di Fanti: "Ritengo che David si sia suicidato" A dirlo durante l'audizione nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Banca Mps è Valentino ... visto il contenuto". E torna al colloquio di alcuni ...

Borse, lo spread si raffredda. A Piazza Affari rimbalza Mps L'indice Nikkei, in progresso di oltre mezzo punto percentuale in avvio, ha poi chiuso a 27.284 punti, in rialzo dello 0,1 per cento. Si raffredda lo spread BTp/Bund e torna sotto i… Leggi ...

...festeggia i conti 2021 con l'utile netto oltre 600 milioni, miglior risultato da sei anni, e l'avvicendamento al vertice compiutosi lunedì 7 febbraio. Si raffredda lo spread BTp/Bund e......che ieri sera ha snocciolato i risultati di bilancio e ha nominato Luigi Lovaglio nuovo amministratore delegato. Il titolo del gruppo bancario senese sale in avvio di oltre il 5 per cento....A dirlo durante l'audizione nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Banca Mps è Valentino ... visto il contenuto". E torna al colloquio di alcuni ...L'indice Nikkei, in progresso di oltre mezzo punto percentuale in avvio, ha poi chiuso a 27.284 punti, in rialzo dello 0,1 per cento. Si raffredda lo spread BTp/Bund e torna sotto i… Leggi ...