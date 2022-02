Minacce fasciste e No Vax alla sindaca Cimino e alla senatrice Fattori | Fratoianni | ' Non arretreranno'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ladi Rocca di Papa Veronicae laex M5s e ora Sinistra Italiana Elenasono state vittime di ripetuteda parte di fascisti e No Vax. Elena, in ...

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, in una nota, ha fermamente condannato le: "Ad Elena e alla sindaca tutta la nostra solidarietà, convinti che non arretreranno di un ......a rappresentanti delle istituzioni, attacchi vigliacchi alle sedi sindacali, non possono ...giustifica l'equiparazione delle misure a contenimento del covid con le deportazioni nazi -. ...Il segretario di Sinistra Italiana: "Siamo comunque preoccupati dell’ossessione di questi personaggi e di queste organizzazioni che abbiamo visto già all’opera nei mesi scorsi contro la Cgil" ...«Giacarta» divenne sinonimo di «minaccia» per chi perseguiva possibili vie indipendenti e alternative allo sviluppo. Così sarà per tutta l’America Latina, dove i fascisti con il ruolo di assassini ...