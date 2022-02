Marotta | ' Squalifiche | valutiamo il ricorso Scudetto? C' è anche la Juve E Mou'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il bentornato a San Siro per José Mourinho è una cosa, ma il nuovo percorso che ha riportato l'Inter al vertice ha preso altre strade. 'Riportarlo all'Inter? No, non c'è mai stata questa ...

e ricorsi ? La notizia del giorno in casa Inter sono lepost derby: 'C'è il giusto rammarico ma dobbiamo voltare pagina - dice ancora- . Non entro nel merito perché ..."Ledi Bastoni e Inzaghi? Non entro nel merito, analizzeremo bene il referto e valuteremo. ... Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe, intervistato da Mediaset prima della sfida di ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel pre partita di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia: “La sconfitta nel derby? C’è il giusto ...Il regista Beppe Marotta si è impegnato a "difendere" Alessandro Bastoni dopo due giornate di squalifica, mentre conferma che Jose Mourinho "non è mai stato preso in considerazione" per un secondo per ...