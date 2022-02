Manchester United, Pogba non basta: pari contro l’ultima in classifica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pogba trova il gol illusorio per il Manchester United: il francese non basta e i Red Devils impattano sul campo dell’ultima in classifica Il Manchester United non va oltre al pareggio contro il Burnley, ultima in classifica della Premier League. Serata da segnalare per diverse notizie quella dei Red Devils, la prima è senza dubbio l’esclusione dai titolari di Cristiano Ronaldo, entrato poi nella ripresa. La seconda è il ritorno al gol di Pogba dopo un anno, che non è bastato a trovare tre punti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)trova il gol illusorio per il: il francese none i Red Devils impattano sul campo delinIlnon va oltre al pareggioil Burnley, ultima indella Premier League. Serata da segnalare per diverse notizie quella dei Red Devils, la prima è senza dubbio l’esclusione dai titolari di Cristiano Ronaldo, entrato poi nella ripresa. La seconda è il ritorno al gol didopo un anno, che non èto a trovare tre punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

