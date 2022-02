Licei Musicali seconda fascia GPS: per il TAR non è necessario il servizio specifico richiesto dal Ministero (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni è in atto un confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali GPS e di istituto di II e III fascia e il relativo Regolamento per le supplenze. I Sindacati e gli esponenti politici sono compatti nell'affermare l'importanza dell'aggiornamento delle Graduatorie già per il prossimo anno scolastico 2022/23; il Ministero dell'Istruzione sembrerebbe invece essere a favore del rinvio. Nel frattempo segnaliamo una recente sentenza del TAR che ha dichiarato quanto contenuto nel titolo dell'articolo. Il punto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 febbraio 2022) In questi giorni è in atto un confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e ildell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali GPS e di istituto di II e IIIe il relativo Regolamento per le supplenze. I Sindacati e gli esponenti politici sono compatti nell'affermare l'importanza dell'aggiornamento delle Graduatorie già per il prossimo anno scolastico 2022/23; ildell'Istruzione sembrerebbe invece essere a favore del rinvio. Nel frattempo segnaliamo una recente sentenza del TAR che ha dichiarato quanto contenuto nel titolo dell'articolo. Il punto. L'articolo .

