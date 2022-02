La trappola degli accordi di Minsk

(Di martedì 8 febbraio 2022) C’è sempre una frase che salta fuori quando qualche funzionario russo parla di come risolvere il conflitto con l’Ucraina: il ritorno aglidi. Anche il presidente Vladimir Putin li menziona spesso e come lui il ministroEsteri Sergei Lavrov. Parlare dimette la Russia nella condizione di mostrarsi disponibile a trattare, anzi a scendere a compromessi, e anche di puntare il dito contro Kiev, che di questi protocolli non vuole sentire parlare perché sono molto sbilanciati a favore di Mosca. Glidiprevedono l’assegnazione di uno status speciale a Donetsk e Lugansk, che si sono autoproclamate repubbliche popolari. Kiev dovrebbe apportare delle modifiche costituzionali che garantirebbero ai filorussi alleati di Mosca delle leve di influenza ...

Advertising

IvanaIv29438384 : RT @AlzogliOcchi: Siamo tutti convinti che la chiesa vive una situazione drammatica a causa degli scandali e soprattutto degli abusi sessua… - notabadword_ : Comunque siamo caduti nella trappola degli autori. Ci hanno fatto amare Delia e poi ce l'hanno messa contro. Non a… - blondic69 : @CarloBolognesi1 @LBennati @Jac875 Il potere evocativo della sintesi è incredibile ma ha il difetto di schematizzar… - ottovanz : RT @AlzogliOcchi: Siamo tutti convinti che la chiesa vive una situazione drammatica a causa degli scandali e soprattutto degli abusi sessua… - AlzogliOcchi : Siamo tutti convinti che la chiesa vive una situazione drammatica a causa degli scandali e soprattutto degli abusi… -

Ultime Notizie dalla rete : trappola degli

Il Foglio

... la chiusura a scatto di Venere acchiappamosche e formiche a mascella. "Abbiamo portato ... Questa ricerca, che è stata supportata dal Laboratorio di ricerca dell'esercitoStati Uniti e ...E' un modello conosciuto: dentro ladella curva dell'inflazione c'è il rischio di ... Jerome Powell, ha fatto un improvviso cambiamento di politica monetaria, annunciando una riduzione...Occhio alla Russia quando insiste con il rispetto dei protocolli: li vede come un mezzo, non come una soluzione. Per l'Ucraina rappresentano una resa. Non soltanto dovrebbe concedere l'autonomia a Don ...Quanto più un papa è popolare tanto più si insinua una trappola: la notorietà del leader ... le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che ...