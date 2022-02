La pandemia è finita? L’Europa è divisa (ma anche il resto del mondo) (Di martedì 8 febbraio 2022) Quarta dose sì, quarta dose no. Il mondo è molto diviso sulla necessità di una quarta cose del vaccino anti-Covid per frenare la pandemia. L’esempio più eclatante è Israele. Dopo un iniziale dietrofront, le autorità sanitarie israeliane hanno deciso di avviare un ulteriore booster per i pazienti più fragili e il personale sanitario, e più di 660.000 persone (su oltre 9 milioni di abitanti) hanno ricevuto la quarta inoculazione. L’effetto è un significativo calo dei pazienti gravi, nonostante l’alto numero di casi: 52.600 nuovi positivi. Uno studio del Centro Medico Sheba ha dimostrato che la quarta dose moltiplica per cinque la quantità di anticorpi contro il virus. anche il Cile ha deciso di proseguire la strada del rinforzo vaccinale. Il presidente cileno, Sebastian Piñera (nella foto), ha già ricevuto la quarta dose del vaccino ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Quarta dose sì, quarta dose no. Ilè molto diviso sulla necessità di una quarta cose del vaccino anti-Covid per frenare la. L’esempio più eclatante è Israele. Dopo un iniziale dietrofront, le autorità sanitarie israeliane hanno deciso di avviare un ulteriore booster per i pazienti più fragili e il personale sanitario, e più di 660.000 persone (su oltre 9 milioni di abitanti) hanno ricevuto la quarta inoculazione. L’effetto è un significativo calo dei pazienti gravi, nonostante l’alto numero di casi: 52.600 nuovi positivi. Uno studio del Centro Medico Sheba ha dimostrato che la quarta dose moltiplica per cinque la quantità di anticorpi contro il virus.il Cile ha deciso di proseguire la strada del rinforzo vaccinale. Il presidente cileno, Sebastian Piñera (nella foto), ha già ricevuto la quarta dose del vaccino ...

Advertising

Mov5Stelle : Ci sono 20 milioni di esami diagnostici accantonati, un milione di operazioni e interventi vari accantonati. Occorr… - formichenews : La #pandemia è finita? L’Europa è divisa (ma anche il resto del mondo) #Covid_19 L'articolo di @rssmiranda ??… - Gio19113439 : @FmMosca @Roby86341796 Vogliono trasformare i non vaccinati in evasori vaccinali. Come gli evasori fiscali. Persegu… - saratabula : @colvieux Il governo ha deciso che la pandemia è finita con l' inizio di #Sanremo2022 . - Fabio_Cilia : @colvieux Esattamente. La narrazione ufficiale del governo va in una certa direzione ormai, nessuno fa vaccinare i… -