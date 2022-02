Kurt Zouma prende a calci e schiaffi il suo gatto: un video rivela tutto e lui allora chiede scusa (Di martedì 8 febbraio 2022) calci e schiaffi contro il gattino domestico, scaraventato da una parta all’altra della cucina tra le risa dei presenti. Il protagonista di questa triste vicenda è Kurt Zouma, difensore del West Ham. Come riportato dal Sun (che ha anche pubblicato i filmati) l’episodio risale al giorno dopo la vittoria del West Ham nel quarto turno di FA Cup, il 5 febbraio scorso, ed è avvenuto nella villa da 2.000.000 di sterline del 27enne difensore francese. Appena il filmato è diventato di dominio pubblico, l’ex calciatore del Chelsea si è trovato costretto a chiedere scusa: “Desidero scusarmi per le mie azioni. Non ci sono giustificazioni in per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente – ha dichiarato il giocatore in una nota -. Voglio inoltre dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)contro il gattino domestico, scaraventato da una parta all’altra della cucina tra le risa dei presenti. Il protagonista di questa triste vicenda è, difensore del West Ham. Come riportato dal Sun (che ha anche pubblicato i filmati) l’episodio risale al giorno dopo la vittoria del West Ham nel quarto turno di FA Cup, il 5 febbraio scorso, ed è avvenuto nella villa da 2.000.000 di sterline del 27enne difensore francese. Appena il filmato è diventato di dominio pubblico, l’exatore del Chelsea si è trovato costretto are: “Desiderormi per le mie azioni. Non ci sono giustificazioni in per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente – ha dichiarato il giocatore in una nota -. Voglio inoltre dire che ...

Advertising

carlokarl : RT @tempoweb: Bufera su #Zouma del #WestHam. Calci e schiaffi al gatto, il video choc GUARDA #premierleague #calcio #animali #8febbraio #il… - tempoweb : Bufera su #Zouma del #WestHam. Calci e schiaffi al gatto, il video choc GUARDA #premierleague #calcio #animali… - cristian90ax : RT @nickkwolff: Kurt Zouma gran merda d’uomo, spero lo sbattano in galera. Gli auguro ogni male possibile. - C_LoveAnimals : RT @SkyLaGatta: Famoso calciatore Kurt Zouma calcia il suo gatto come un pallone e pubblica ???? @MarkKhoen @riky7372 @sangesnicola 2 PETIZ… - ParliamoDiNews : bufera su kurt zouma, calciatore del west ham sorpreso in un video a prendere a calci un gatto... - Cronache… -

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Zouma Kurt Zouma (West Ham) maltratta il suo gatto, il fratello posta tutto sui social: più stupido o crudele? Kurt Zouma (West Ham) maltratta il suo gatto . Cosa c'è di più stupido che maltrattare un animale, di picchiare il proprio gatto ? Facile, ce lo insegna Kurt Zouma , un uomo evidentemente più a suo ...

Zouma picchia il suo gatto: polemica in Inghilterra. Poi le scuse ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Zouma picchia il suo gatto: polemica in Inghilterra. Il video inguaia il difensore del West Ham Kurt Zouma, difensore del West Ham, al centro della polemica in Inghilterra a causa di un filmato in cui prende a calci e a schiaffi il suo gatto (reo di aver rotto un vaso). ...

Kurt Zouma prende a calci e schiaffi il suo gatto: un video rivela tutto e lui allora chiede scusa Il protagonista di questa triste vicenda è Kurt Zouma, difensore del West Ham. Come riportato dal Sun (che ha anche pubblicato i filmati) l’episodio risale al giorno dopo la vittoria del West Ham nel ...

Bufera su Kurt Zouma del West Ham. Calci e schiaffi al gatto, il video choc: ora rischia il licenziamento Bufera sul calciatore del West Ham Kurt Zouma finito nel mirino delle associazioni britanniche in difesa degli animali e di tanti tifosi che ne chiedono il licenziamento. Il difensore della Premier ...

(West Ham) maltratta il suo gatto . Cosa c'è di più stupido che maltrattare un animale, di picchiare il proprio gatto ? Facile, ce lo insegna, un uomo evidentemente più a suo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolopicchia il suo gatto: polemica in Inghilterra. Il video inguaia il difensore del West Ham, difensore del West Ham, al centro della polemica in Inghilterra a causa di un filmato in cui prende a calci e a schiaffi il suo gatto (reo di aver rotto un vaso). ...Il protagonista di questa triste vicenda è Kurt Zouma, difensore del West Ham. Come riportato dal Sun (che ha anche pubblicato i filmati) l’episodio risale al giorno dopo la vittoria del West Ham nel ...Bufera sul calciatore del West Ham Kurt Zouma finito nel mirino delle associazioni britanniche in difesa degli animali e di tanti tifosi che ne chiedono il licenziamento. Il difensore della Premier ...