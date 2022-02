KPMG Canada aggiorna il tesoro aziendale con più Bitcoin ed Ether

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha assegnato una quantità non rivelata diedal proprio bilancio. La società prevede di fare più incursioni nelle risorse cripto in futuro.inha rivelato ieri di aver aggiunto criptovaluteedal suo bilancio. L'azienda ha rivelato di aver utilizzato i servizi di custodia ed esecuzione di Gemini Trust Company perre la sua tesoreria. Tuttavia, non ha divulgato le quantità acquistate. Oltre all'acquisizione di ETH e BTC, il fornitore di servizi di revisione, fiscalità e consulenza ha anche affermato di aver acquistato compensazioni di carbonio per mantenere una transazione a zero emissioni di carbonio. Tale è importante in ...